Luni, 26 Februarie, 21:42

CSM București a avut o evoluție palidă pe terenul lui Gyor, fiind învinsă la patru goluri, scor 24-28. Helle Thomsen, antrenorul "tigroaicelor" a comentat evoluția modestă a echipei sale.

"A fost foarte greu, mai ales în prima repriză. Am ratat foarte foarte mult. Nu am avut soluții, lucrurile se complică foarte mult când suntem blocate cum s-a întâmplat în această seară. Principala problemă a fost că am ratat foarte multe ocazii.

Mai avem două jocuri. Până la urmă, dacă vom învinge pe Midtjylland încă mai avem șanse la primul loc. E multă tensiune în vestiar, dar trebuie să ne gândim la ce urmează", a... citeste mai mult