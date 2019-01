Emanuel Gyenes a ajuns cu bine în Peru, la Lima. S-a reîntâlnit cu motocicleta şi a făcut primii 50 de kilometri în regim de antrenament. Sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team recunoaşte că a avut dureri la prima urcare în şa de la accidentarea suferită în noiembrie, urmând ca sâmbătă să decidă dacă ia startul la a 9-a ediţie a Raliului Dakar.

"Am fost puţin pe lângă Lima să încerc motocicleta, dar mai mult să mă încerc pe mine. Am vrut să văd dacă mă ţine mâna şi pot să mă dau, dar nu vreau să iau acum o decizie. Mâine voi lua decizia dacă să iau startul, sau nu. Azi m-am dat vreo 50 de kilometri, am mers în offroad pe plajă şi am căutat dune mai uşoare din jurul