Guvernul vrea sa elaboreze Codul Economic al Romaniei In deschiderea sedintei de guvern de astazi, premierul Viorica Dancila a declarat ca are pe agenda un memorandum pentru elaborarea Codului Economic al Romaniei, un pachet care sa includa toate legile ce vizeaza domeniul economic.

"Vrem sa eliminam prevederile care se bat cap in cap, precum si prevederile care se suprapun.

Codul Economic al Romaniei va cuprinde Codul fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de infiintare a societatilor comerciale, Legea evaziunii fiscale si alte legi cu caracter economic.



