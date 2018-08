Executivul ia în calcul să amâne scăderea cotei TVA de la 19% la 18%, măsură prevăzută în programul de guvernare să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat surse guvernamentale.

Potrivit surselor citate, o decizie finală privind reducerea cotei TVA de la 1 ianuarie 2019 sau amânarea măsurii pentru 1 ianuarie 2020 va fi luată în Guvern cât mai aproape de sfârşitul acestui an. Executivul vrea să se asigure că nu există riscul ieşirii din ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB, au adăugat sursele guvernamentale.

În programul de guvernare al Cabinetului Viorica Dăncilă, adoptat de... citeste mai mult

acum 39 min. in Actualitate, Vizualizari: 25 , Sursa: Antena 3 in