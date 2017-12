Guvernul sprijina si incurajeaza infiintarea de IMM-uri

Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania, pentru cresterea accesului la finantare prin acordarea unor garantii de stat, a fost aprobat de Guvern printr-o ordonanta de urgenta.

Este vorba despre un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii IMM-urilor, sector ce reprezinta 99,7% din companiile din Romania, contribuie cu aproximativ 60% la Produsul Intern Brut si angajeaza circa 60% din forta de munca.

Programul are in vedere acordarea de garantii de stat pentru creditele, in mod diferentiat, pentru IMM-urile care intentioneaza infiintarea/dezvoltarea unor centre de agrement, precum si... citeste mai mult

