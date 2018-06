Guvernul Spaniei a cazut, vineri dimineata, in urma votarii in Parlament a unei motiuni de cenzura impotriva premierului Mariano Rajoy. Rajoy, premier al guvernului spaniol din decembrie 2011, si-a recunoscut infrangerea in fata motiunii de cenzura a socialistilor, informeaza AFP. Liderul socialist Pedro Sanchez va fi noul sef al guvernului, iar saptamana viitoare urmeaza sa fie anuntat un nou cabinet.

Motiunea, depusa de Sanchez dupa ce Partidul Poporului, din care face parte Rajoy, a fost implicat intr-un scandal de coruptie, a trecut cu 180 de voturi pentru, 169 impotriva si o abtinere.

„Vom semna... citeste mai mult