Guvernul Romaniei este ca o Matrioska in care papusa mare se ascunde in papusa mica Cand ne gandim la Guvernul Romaniei, ne reprezentam, dintr-un fel de obisnuinta vizuala, o masa lunga, in capul careia sta prim-ministrul, flancat, pe laterale, in formula actuala, de 24 de ministri.

Toate ceie 25 de personaje incap intr-un singur cadru, larg, pe care-l transmit toate televiziunile la programele de stiri.

Guvernul, insa, este un soi de papusa Matrioska, dar pe dos. Cand deschizi papusa, intr-insa nu gasesti o papusa mai mica, ci una mai mare, asta pentru ca in subordinea fiecarui minister se gasesc o sumedenie de Agentii Nationale, Regii Autonome, Companii Nationale, Autoritati Nationale si a citeste mai mult