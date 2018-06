Guvernul respecta doar 13% dintre promisiunile facute. Restul e ghinion O statistica efectuata de Comitetul National Executiv al PSD arata ca in anul 2017, doar 13% dintre masurile asumate de Guvern au fost indeplinite, 27% au fost indeplinite partial, in timp ce 60% nu au fost indeplinite deloc. Ce mai conteaza niste biete cifre, in contextul in care Guvernul si-a asumat deciziile?

Probabil cel mai folosit verb de catre politicieni este "a asuma". Conjugat la Indicativ prezent, persoana intai singular, deliciosul "imi asum" incepe sa devina grotesc. Asumarea raspunderii este un act de demnitate publica, onoare si incredere in... citeste mai mult