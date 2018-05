Guvernul pregateste modificari la contributiile sociale, impozitul pe profit si TVA Conform unor declarații ale președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, costurile angajatorilor cu contribuțiile sociale obligatorii vor fi reduse din nou, iar impozitul pe profit va fi scăzut la 10%. Aceste masuri urmeaza sa se aplice treptat, pana in 2020.

