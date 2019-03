Dezinteresul românilor pentru Programul “Prima maşină“ a determinat guvernanţii să scadă an după an plafonul de garanţii, ajungând de la 350 milioane lei în 2015 – primul an de derulare a programului -, la doar 10 milioane de lei în 2018, şi aceştia...

Adevarul, 25 Ianuarie 2018