Guvernul le da banii inapoi donatorilor pentru Cumintenia Pamantului In deschiderea sedintei de Guvern de astazi, premierul Viorica Dancila le-a dat o veste buna celor care au donat bani pentru ca statul sa cumpere sculptura "Cumintenia Pamantului".

"In sedinta de Guvern de astazi, vom adopta Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite masurile necesare pentru restituirea sumelor de bani incasate in cadrul subscriptiei publice pentru achizitionarea sculpturii Cumintenia Pamantului. Astfel, sunt corectate neajunsurile din anul 2016 care au facut ca donatiile facute de populatie sa nu... citeste mai mult