Guvernul infiinteaza comisie pentru aderarea Romaniei la euro Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de astazi, va fi discutata trecerea Romaniei la euro.

Potrivit lui Dancila, s-a vorbit despre acest lucru, dar Romania nu a avut niciodata o perioada stabilita pentru acest moment deosebit de important pentru tara noastra.



"Consider ca aderarea la moneda euro, adoptarea monedei euro este cel mai important proiect dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.



In consecinta, printr-o ordonanta de urgenta vom infiinta Comisia nationala de fundamentare a... citeste mai mult