Deficitul bugetar în 2018 va fi sub nivelul de 3% din PIB, aşa cum România s-a angajat prin documentele pe care le-a semnat cu Uniunea Europeană, spune vicepremierul Viorel Ştefan.

„Deficitul bugetar va fi de sub 3% din PIB în 2018, iar ajustarea deficitului structural, în vederea atingerii MTO (obiectivului pe termen mediu – care pretinde României un deficit structural de sub 1% din PIB – n.red.), este planificată să înceapă din anul 2019", a declarat vicepremierul PSD.

Deficitul structural va atinge anul acesta 4% din PIB, potrivit Ministerului Finanţelor.

Agenţia americană de evaluare financiară Fitch arată, într-un raport... citeste mai mult