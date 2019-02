Consultantul fiscal, Gabriel Biris, sustine ca Romania se indreapta catre o criza economica. Guvernul a apelat la rezerva de lichiditate din Trezorerie.

Consultantul sustine ca Executivul nu mai are bani pentru pensii si salarii. Acesta nu crede ca banii din rezerva ajung pentru 6 luni, ci mai degraba pentru 3. Astfel, Romania se indreapta catre o criza economica generata de actualul guvern, este concluzia trasa de consultantul fiscal Gabriel Biris. Prim masurile adoptate in ultima vreme, mai ales prin cele prevazute in ordonanta de urgenta 114, Executivul a inceput un razboi impotriva Romaniei, mai avertizeaza el. “Au lovit in productia de gaz. Intai in cea offshore. Noi stam si ne... citeste mai mult

acum 26 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in