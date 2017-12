Guvernul discuta joi o OUG privind plata in contul unic a tuturor contributiilor incepand cu 1 iulie 2018 Guvernul va discuta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.

