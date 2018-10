Guvernul deschide conturi de economii pentri tineri

Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toți tinerii români cu vârsta sub 18 ani, urmând ca, dacă părinții depun minimum 1.200 de lei într-un an, statul să acorde o primă de 600 de lei, conform planului pregătit la nivel guvernamental și prezentat acum de Profit.ro.

Veniturile din dobândă, de 3% pe an, și din primă vor fi scutite de impozit.

Banii vor putea fi retrași atunci când copilul împlinește vârsta de 18 ani sau înainte de termen în cazul unor probleme grave de sănătate ori a decesului minorului.

