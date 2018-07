Guvernul da o mana de ajutor parintilor care vor sa plece in strainatate alaturi de copii Guvernul Romaniei a modificat perioada de valabilitate a acordului din partea unui parinte, pentru celalalt parinte care vrea sa calatoreasca cu un minor in strainatate. Acordul a fost prelungit la trei ani. Pana ca aceste modificari sa aiba loc, un parinte avea nevoie de o procura de la celalalt parinte la fiecare calatorie cu un minor.

In sedinta de marti, Executivul a modificat Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate,