La începutul şedinţei de guvern de astăzi, premierul Viorica Dăncilă a declarat ca Executivul discută HG prin care “majorăm salariul minim brut la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei, pentru angajaţii cu studii superioare şi cu 1 an vechime în domeniul acestor studii”.

„Această decizie va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Adoptăm acest act având în vedere OUG prin care am modificat Codul Muncii şi am introdus noţiunea de salariu minim diferenţiat. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată la 2.080 de lei reprezintă o creştere de 9,47%, iar nivelul de 2.350