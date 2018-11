Theresa May

Guvernul britanic şi-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului încheiat marţi cu Uniunea Europeană, a anunţat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului său, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

"Decizia colectivă a cabinetului este că guvernul trebuie să aprobe proiectul de acord", a declarat Theresa May într-o scurtă declaraţie în faţa reşedinţei din 10 Downing Street.

"Este un pas decisiv care ne va permite să avansăm şi să finalizăm acordul", a adăugat ea.

"Opţiunile pe care le aveam erau dificile, în special în ce priveşte... citeste mai mult

acum 48 min. in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Replica in