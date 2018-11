Guvernul aproba în ședința de astăzi ordonanța de urgență privind Înființarea Fondului Suveran de Investiții. Proiectul a primit toate avizele necesare. Iar premierul Viorica Dăncilă a explicat ca acest instrument financiar e necesar pentru dezvoltarea economiei.



Am început această săptămână cu un pas foarte important in domeniul investițiilor au fost semnate primele acorduri de finanțare din acest an în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor în economie

