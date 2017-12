Guvernul amana revolutia fiscala?

Guvernul ar putea amâna cu șase luni Revoluția fiscală, potrivit unor surse. Astfel, s-ar putea da o ordonanță de urgență, prin care măsurile revoluției fiscale să intre în vigoare de la 1 iulie, și nu de la 1 ianuarie, așa cum se știa până acum.



Este vorba despre plata contribuțiilor, a TVA și a impozitului pe profit într-un cont unic la trezorerie. Este o măsură tehnică, explică surse din Guvern.

Guvernul se reuneşte joi, de la ora 13.00, în ultima şedinţă din acest an.

Printre problemele importante pe care le mai are de rezolvat pe ultima sută de metri este cea a facilităţilor fiscale promise sectorului IT, pentru ca salariile în acest domeniu să nu... citeste mai mult