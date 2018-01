Guvernul acorda ajutoare pentru crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita

Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de miercuri a Guvernului. Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar valoarea totala a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 mil. lei, in limita sumelor... citeste mai mult