Guvernul a modificat cota de impozitare a microintreprinderilor Cota redusa de impozitare a veniturilor microintreprinderilor se aplica chiar si in eventualitatea in care acestea au salariati cu contractele individuale de munca suspendate, potrivit unui act normativ de modificare a normelor Codului fiscal, recent publicat in Monitorul Oficial.

Potrivit noului act normativ, microintreprinderile care au salariati cu contracte individuale de munca aflate in stare de suspendare, vor fi nevoite sa plateasca 1% din venituri.