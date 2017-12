Guvernul a luat masuri pentru continuarea sprijinului acordat persoanelor ranite in Clubul Colectiv Persoanele grav afectate in urma incendiului din 30 octombrie 2015 in Clubul Colectiv care beneficiaza de servicii medicale cu internare sau in ambulatoriu vor fi sprijinite financiar si dupa 1 ianuarie 2017 pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de urmarea tratamentelor, potrivit unei Hotarari adoptate ieri de Guvern.

Ajutoarele se acorda pana la finalizarea perioadei de tratament, termenul limita fiind sfarsitul anului 2018, indiferent daca tratamentul se... citeste mai mult

ieri, 19:51 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: Manager in