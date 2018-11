Guvernul a aprobat vineri Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, document realizat sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, informează Biroul de presă al Executivului.

Coordonatorul departamentului, Laszlo Borbely, a arătat că la elaborarea strategiei s-a lucrat mai mult de un an, în spatele formei finale aflându-se o consultare publică extinsă.

"Am încercat să implicăm cât mai multe categorii sociale, să aducem împreună diferite viziuni şi argumente, astfel încât să obţinem acest cadru de dezvoltare. Munca depusă alături de colegii mei din departament nu a fost uşoară. În schimb, am avut...