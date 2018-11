Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat că Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetară din acest an, iar faţă de prevederile iniţiale sunt 9,5 miliarde de lei în plus la venituri şi 10,7 miliarde lei în plus la cheltuieli.

„Rectificările bugetare se fac pentru a pune în acord realităţile economice cu finanţele publice. Am plecat de la un buget iniţial construit pe anumite ipoteze macroeconomice şi ne respectăm angajamentele asumate. Am pornit cu cinci mari angajamente pe care le respectăm în totalitate. Implementăm măsurile din programul de guvernare, măsurile de stimulare a economiei şi măsurile sociale, obiectiv atins. Ne încadrăm în ţinta de... citeste mai mult