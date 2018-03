Guvernul a adoptat OUG care introduce Declaratia unica. Cine a depus Formularul 600 va trebui sa mai depuna si declaratia unica Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, astazi, dupa sedinta de Guvern, adoptarea de catre Executiv a ordonantei de urgenta referitoare la declaratia unica.

Potrivit ministrului, se trece de la un sistem cu sapte declaratii pentru persoanele fizice la o singura declaratie unica. Nu mai sunt patru plati anticipate, ci una singura, precum si o singura data de depunere, 15 iulie, numai in acest an, in care se face tranzitia de la sistemul anterior. Din 2019, data limita pentru depunerea... citeste mai mult