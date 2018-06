Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a emis o proclamatie oficiala dedicata Romaniei, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918, transmite miercuri intr-un comunicat Ambasada Romaniei in SUA. In textul proclamatiei se arata ca „lumea s-a schimbat pentru totdeauna odata cu unirea Romaniei din 1918 si proclamarea unei natiuni moderne, democratice si suverane”, conform comunicatului. Documentul remarca relatia apropiata dintre Romania si SUA, respectiv dintre statul Texas si Romania, precum si contributia texanilor de origine romana la imbogatirea patrimoniului cultural al statului. De asemenea, proclamatia incurajeaza toti locuitorii... citeste mai mult

