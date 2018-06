„Nu am făcut şi nici măcar nu ne-a trecut prin cap să jucăm aurul (n.n.- din rezerva României) la păcănele”, a declarat vineri guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu.

„Aurul din rezerva României este păstrat în Banca Angliei, un custode solid din toate punctele de vedere. Plasarea în arbitraj sau sau în diverse operaţiuni pe pieţele internaţionale prezintă riscuri, având în vedere evoluţiile globale, astfel că am considerat că nu este oportun să efectuăm astfel de plasamente. Deci nu am făcut şi nici măcar nu ne-a trecut prin cap să jucăm aurul la păcănele, cum a spus recent un...... citeste mai mult

