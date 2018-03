"Comisia pentru pregătiea României pentru trecerea la moneda unică. Am văzut proiectul de ordonanţa şi l-am şi semnat. Am înţeles două lucruri esenţiale. Această comisie suspendă activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat şi despre detalii, cum se face alimentarea cu bancnote a României. Comitetul guvernamental de trecere la euro care funcţiona şi copreşedinţi erau premierul României şi Guvernatorul BNR a fost suspendat cât funcţionează această comisie. Scopul comisiei este obţinerea consensului naţional. Sunt pentru acest lucru. Am lucrat în 2002 la o astfel de strategie. BNR n-are cum să facă acest... citeste mai mult