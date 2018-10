Fostul premier Victor Ponta a scris astăzi pe Facebook că guvernarea nu poate fi de succes dacă nu are are seriozitate, profesionalism şi consecvenţă. Ponta spune că, în loc să măsoare de şapte ori şi să taie odată, Guvernul şi majoritatea parlamentară s-au grăbit să adopte "tot felul de legi şi ordonanţe pe care tot ei le modifică şi rectifică non stop". "Când totul se decide peste noapte de către un singur om, rezultatele sunt greşite şi pe urmă se tot cârpesc prin ordonanţe de urgenţă care repară ceva şi strică altceva", spune Victor Ponta. Potrivit acestuia, legile justiţiei au fost date pentru anumiţi oameni... citeste mai mult

