Principalele retele de televiziune din SUA au vandut in avans pachetele de publicitate pentru sezonul 2011-2012. CBS, Fox, ABC, NBC si CW au realizat vanzari in valoare de 9 miliarde de dolari, fata de cele 8.5 de miliarde de dolari estimate in 2010....

Ziarul Financiar, 21 Iunie 2011