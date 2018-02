”Kovesi a făcut un lucru normal, cu o oarecare întârziere a apariției publice. Normalul și evoluțiile cu precizie pot însemna mult în realitatea cotidiană în care se minte enorm. Într-un fel sau altul, a emis un strigăt de genul 'La luptă, băieți!'. Asta înseamnă că cei care se simt vizați de acest îndemn nu mai pot să nu se sesizeze. Toți timizii sau prudenții sau cei care-și văd doar de interesul propriu sunt datori să iasă”, explică Gușă.

Am mai înțeles că "USA is back in business" - SUA au revenit într-o formulă clară într-un joc intern, subliniază consultantul politic, arătând că "DNA a putut avea această activitate de la stânga la dreapta, de la

