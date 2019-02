Saliva are un rol important în menţinerea sănătăţii organismului şi, implicit, a celei dentare. Aceasta nu numai că îndepărtează resturile alimentare din cavitatea bucală, principala cauză a apariţiei cariilor, dar asigură şi controlul pH-ului, a lubrifierii cavităţii bucale, precum şi a remineralizării şi menţinerii integrităţii mucoasei orale. De aceea, secreţia deficitară de salivă poate duce la dezechilibre semnificative, sănătatea dentară fiind afectată cel mai grav.

Plecând de la motivele din cauza cărora pacientul are gura uscată, medicul stomatolog Ion Melnic, specialist in chirurgie dento-alveolara, coordonator al Clinicii Dr. Melnic, explică ce se poate... citeste mai mult

azi, 12:23 in Sanatate, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in