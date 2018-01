România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveşte combaterea corupţiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre ţara noastră şi Statele Unite ale Americii este să se asigure că nu va permite instituţiilor publice "să se retragă din acest progres", a declarat, luni, adjunctul şefului misiunii SUA la Bucureşti, Abigail Rupp.

Aceasta a vorbit, la Facultatea de Drept din Bucureşti, la masa rotundă "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern... citeste mai mult