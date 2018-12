Gubana – reteta cozonac italian delicios, cu umplutura de fructe uscate

Gubana, reteta de cozonac italian

Gubana este un dulce italian, asemanator cu cozonacul traditional, originar din regiunea Friuli-Venezia Giulia, cu un gust absolut minunat si o consistenta de vis.

Umplutura cozonacului italian gubana este formata dintr-un amestec de fructe uscate, fructe confiate, biscuiti, miere si marsala.

Eu am inlocuit vinul marsala cu suc de portocale proaspat astfel incat sa il poata gusta si cei mici. Gubana se coace in forma rotunda si, in mod traditional, are forma de cochilie. Daca doriti, il puteti coace si in forma clasica de cozonac. Reteta cozonacului Gubana nu este... citeste mai mult