Guatemala isi apara decizia de mutare a ambasadei la Ierusalim Guatemala si-a aparat decizia, pe care a numit-o "suverana", de mutare a ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma controversatei masuri similare anuntate de presedintele american Donald Trump.

Foto: Pixabay.com International Decizia a fost luata "fara presiuni din partea Statelor Unite ale Americii", a declarat ministrul de externe Sandra Jovel in fata presei, in contextul criticilor care au insotit anuntul de... citeste mai mult

azi, 12:49 in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in