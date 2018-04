Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a anunţat că echipa sa poate merge în faza următoare a Ligii Campionilor, deşi în manşa tur a sferturilor competiţiei a fost învinsă cu 3-0 de către Liverpool.

"Am început cu personalitate, dar ei au marcat. Am continuat să jucăm, dar au marcat încă două goluri. Este greu. În repriza a doua, am încercat totul. Nu am prea multe regrete. Au avut două ocazii şi au marcat trei goluri. Este greu, dar restul meciului am fost foarte buni. Aveam nevoie de un gol, nu l-am înscris.

Este greu, dar credem. Nimeni nu crede că ne vom califica, dar noi vom încerca să