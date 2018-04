Antrenorul formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, nu consideră că echipa sa a jucat rău în meciul cu FC Liverpool, pierdut cu 0-3, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor şi pune înfrângerea pe seama arbitrajului. „Am început cu personalitate, dar ei au marcat. Primul gol a fost din ofsaid. Am continuat să jucăm, dar au marcat încă două goluri. Este greu. În repriza a doua, am încercat totul. Nu am prea multe regrete. Au avut două ocazii şi au marcat trei goluri. Este greu, dar restul... citeste mai mult