Wu-Tang Clan a fost dat în judecată de un fotograf, care spune că grupul hip-hop american nu i-a cerut permisiunea să folosească o imagine a sa pentru coperta celebrului album „Once Upon a Time in Shaolin”, artistul cerând despăgubiri de 1 milion de dolari, potrivit bbc.com.

În 2015, singurul exemplar din lume al albumului „One Upon a Time in Shaolin” al grupului Wu-Tang Clan a fost cumpărat pentru „mai multe milioane de dolari” de o persoană care a dorit să rămână anonimă. Ulterior s-a aflat că cel care a cumpărat albumul este omul de afaceri Martin Shkreli, care, între timp, a fost condamnat la închisoare pentru fraudă şi căruia i s-a ordonat să predea materialul discografic... citeste mai mult