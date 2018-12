Un total de 9.92 milioane de vehicule construite sub umbrela grupului Volkswagen au ajuns la clienți în perioada ianuarie-noiembrie 2018, potrivit datelor oficiale publicate de VW. Grupul german a înregistrat o creștere de 1.8% în perioada menționată, cu toate că livrările din noiembrie au scăzut cu 5.4% la nivel global.

“Creșterea livrărilor la nivel global pe parcursul acestui an este un rezultat respectabil. În noiembrie, am constatat o reducere a efectelor WLTP în Europa. Suntem încrezători că vom încheia anul cu un rezultat ușor... citeste mai mult

azi, 10:57 in Auto, Vizualizari: 36 , Sursa: Automarket in