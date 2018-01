Grupul Volkswagen a vandut 10.74 de milioane de masini in 2017: sunt sanse mari sa ramana cel mai mare producator auto din lume Anul trecut, Grupul Volkswagen a comercializat 10.74 de milioane de vehicule la nivel international. Ultimele estimari facute de Toyota se opreau la 10.35 de milioane de unitati. Astfel, sunt sanse mari ca grupul german sa ramana cel mai mare constructor auto din lume si in 2017.

Foto: automarket.ro Auto In 2017, Grupul Volkswagen a comercializat la nivel global 10.74 de milioane de masini, cu 4.3% mai mult fata de anul 2016. Este cel mai bun rezultat realizat pana acum de nemti.... citeste mai mult

ieri, 18:06 in Auto, Vizualizari: 31 , Sursa: 9am in