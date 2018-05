Grupul suedez Tetra Pak - afaceri cu 9% mai mari pe piata din Romania Tetra Pak Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 33 milioane Euro in 2017, mai mare cu 9% fata de cea inregistrata in 2016.

Tetra Pak Romania este o filiala a grupului suedez Tetra Pak, lider mondial in solutii de procesare si ambalare a produselor alimentare. Tetra Pak Romania inregistreaza busienssuri din ce in ce mai profitabile pe piata din Romania, cu o crestere a cifrei de afaceri de 9% in 2017, comparativ cu 2016. Anul trecut, compania a avut afaceri de 33 milioane Euro in tara noastra. In 2017, compania a avut un profit de 4,3 milioane de lei, cu 47% mai mare decat in anul 2016.