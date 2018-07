Grupul PSA vrea să devină unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de mobilitate, la nivel global, și pregătește lansarea unui nou proiect în această direcție. Până la sfârșitul acestui an, grupul francez va lansa un serviciu de car sharing în Paris, sub brandul Free2Move.

Astfel, clienții din capitala Franței vor putea să folosească, pentru început, 500 de mașini electrice provenind de la Peugeut și Citroen.

Aplicația Free2Move, lansată în 2016, are peste un milion de clienți la nivel global și mai mult de 65.000 de vehicule în 10 țări, potrivit datelor PSA.

