Grupul are patru fabrici în România, unde este activ din anul 1994 l Menatwork are în România 350 de angajaţi.

Grupul de companii din cons­­trucţii Menatwork, ca­re integrează opt fir­me, a vândut în pri­me­le opt luni din 2018 materiale pentru construcţii în valoare de 44 mil. euro, cu 30% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Grupul este controlat de omul de afaceri italian Luigi Caverni, iar fiecare companie are şi alţi acţionari.

