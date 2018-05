♦ La data de 1 august 2018 va intra în vigoare legea caselor de marcat cu jurnal electronic, în România fiind în total circa 800.000 de case de marcat care trebuie înlocuite.

Grupul italian Custom, spe­cializat în producţia de echipamente şi software pentru automatizarea punc­te­lor de vânzare, are în plan să instaleze pe plan local peste 100.000 de case de marcat cu jurnal electronic ce vor fi conectate la sistemul IT al ANAF, odată cu intrarea în vigoare a ordonanţei privind obligativitatea companiilor de a avea case de marcat electronice de la 1 august 2018.

