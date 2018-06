Grupul irlandez Boyzone a anunţat că se va destrăma în 2019, după ce va lansa un ultim album de studio şi va susţine un turneu de adio în prima parte a anului viitor, a relatat vineri BBC.

"Cu toţii simţim că trebuie să punem capăt acum grupului Boyzone şi să ne retragem în plină glorie", au declarat cei patru membrii ai trupei irlandeze într-un comunicat comun.

Înfiinţat în 1993, grupul Boyzone a avut mai multe piese de succes care au ajuns pe primul loc în topul britanic, precum "Words", "No Matter What" şi "All That I...