Grupare specializata in trafic de persoane, destructurata In urma unor perchezitii efectuate la locuintele unor persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de persoane de catre politistii brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Brasov, Bucuresti, Craiova si Mures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cinci membri ai gruparii au fost retinuti.

azi, 00:16 in Social