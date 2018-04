Euro a intrat in circulatie la 1 ianuarie 2002, dar a fost creat virtual in anul 1999, valuta inlocuind rapid monedele nationale si extinzandu-se in statele Uniunii Europene, noteaza Mediafax. Astazi, 1 ianuarie 2017, euro implineste 15 ani de cand a...

7 EST, 1 Ianuarie 2017