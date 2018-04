ACS Poli Timişoara şi Sepsi Sf. Gheorghe au terminat nedecis, scor 2-2 (1-0) în ultimul meci al etapei a III-a din play-off-ul Ligii I.

La finalul celui de-al şaselea joc consecutive fără victorie pe banca bănăţenilor, Leo Grozavu a pus rezultatul pe seama ghinionului. „Este un punct obţinut pe final ne dă speranţe pentru viitor. Am făcut o primă repriză foarte bună, am dominat categoric adversarul, am fost agresivi. Din păcate, a fost acea nesincronizare din repriza secundă. Ghinionul ne-a fost prieten. Cei de la Sepsi au căpătat multă încredere după ce ne-au egalat, noi am căzut, iar de aici a ieşit un alt gol... citeste mai mult